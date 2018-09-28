طهران ترد على نتنياهو وعرضه لـ"منشآت نووية سرية بإيران"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على الكلمة التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي عرض فيها وثائق حول منشآت نووية سرية في إيران، مؤكدا رفض ذلك جملة وتفصيلا.

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ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله: "ذلك ليس الّا استعراضاً جديداً من جانب كبار مسؤولي الكيان المحتل لا يستحق الرد ومتابعة لسيناريو تشويه الصورة الايرانية عبر استغلال منبر الجمعية العمومية".

وأضاف: "لا نستغرب إطلاق هذه المزاعم بعد الفضيحة الدولية والتخبط الذهني الذي مُني به مسؤولو اسرائيل والولايات المتحدة الحاقدون والمُنجَرّون وراء الجماعات الارهابية المتطرفة"، معربا عن "اعتقاده بأنّ مسؤولي اسرائيل والولايات المتحدة يتمنّون بأن يتحوّل العالم الي جهنم، حالهم حال إخوانهم الشياطين وهم غير طائقين لعالم يسوده السلام والأمن والاستقرار".

وأكد قاسمي على أن "المرجع الأول والأخير للحُكم على ما يمت بصلة بالملف النووي الايراني هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقوم علي مدار الساعة بمتابعة ورصد النشاط النووي الايراني السلمي"، لافتا على "اعتزاز إيران باعتراف هذه الوكالة الدولية 12 مرة واعتراف المجتمع العالمي والأعضاء الموقعين علي الاتفاق النووي بالتزام ايران التام بتعهداتها حيال ما وقعت عليه من التزامات".