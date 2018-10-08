الصين تكشف أحدث التطورات بشأن الرئيس السابق للإنتربول.. ما تهمته؟

(CNN)-- أصدرت وزارة الأمن العام الصينية بيانا، الإثنين، أعلنت فيه أن رئيس الإنتربول السابق منغ هونغ ووي مجتجز لديها قيد التحقيق بتهمة الفساد.

ونقل البيان عن كبير المسؤولين عن فرض القانون في البلاد، زهاو كيجي، أن منغ، الذي استقال مؤخرا من منصبه كرئيس للإنتربول، والذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الأمن العام، "أصر على اتخاذ طريق خاطئ"، حسب قوله.

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وادعى البيان أن منغ "قد قبل الرشاوى وارتكب جرائم" دون تقديم تفاصيل محددة، مضيفًا أن السلطات الصينية تحقق أيضًا في "تورط" أشخاص آخرين بقضية الرشوة.

ألمح البيان إلى علاقات مينج مع مسؤول الأمن الصيني السابق تشو يونغ كانغ، الذي يقضي الآن عقوبة بالسجن مدى الحياة بسبب الفساد وسوء استخدام السلطة. وقال البيان إن سقوط منغ سلط الضوء على عزم الرئيس شي جين بينغ بتطهير الحزب الشيوعي الحاكم.