القضاء التركي يطلق سراح القس الأمريكي برونسون ويلغي منعه من السفر

أنقرة، تركيا (CNN)-- قضت محكمة تركية، الجمعة، بإطلاق سراح القس الأمريكي آندرو برونسون وإلغاء منعه من السفر، وذلك بعدما أثارت قضيته أزمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يطالب بإطلاق سراحه، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يعارض ذلك.

وحكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات وشهر واحد على برونسون، لكن مع احتساب المدة التي قضاها بالسجن والإقامة الجبرية خلال محاكمته، قررت المحكمة إطلاق سراحه.

وكان مصدر مطلع قال، في تصريحات لـCNN، مساء الخميس، إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنهم على وشك ضمان إطلاق سراح برونسون قريبا.

وطلب المدعي العام في جلسة المحاكمة، الجمعة، إلغاء منع السفر والإقامة الجبرية المفروضة على برونسون، كما طلب في الوقت نفسه بالسجن لبرونسون لمدة 10 سنوات.

من جانبه، قال برونسون: "أنا بريء، أحب المسيح، وأحب تركيا". فيما اعتبر محامي برونسون أن الأدلة التي قدمها الادعاء غير قوية، رافضا كل الاتهامات.

وكانت تركيا وضعت برونسون، تحت الإقامة الجبرية بعد سجنه لمدة 21 شهرا بتهمة دعم جماعة رجل الدين التركي المعارض، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز عام 2016.