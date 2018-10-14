ترامب اعتبر تزامن قضيتي خاشقجي وبرونسون "صدفة".. أردوغان: قضاؤنا مستقل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التأكيد على "استقلالية" القضاء التركي، بعدما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الشكر لأردوغان على إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون.

وكانت تركيا وضعت برونسون، تحت الإقامة الجبرية بعد سجنه لمدة 21 شهرا بتهمة دعم جماعة رجل الدين التركي المعارض، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز عام 2016. لكنها أطلقت سراحه بحكم قضائي، الجمعة الماضية، بعد أزمة وصلت إلى حد فرض عقوبات بين واشنطن التي كانت تطالب بإطلاق سراحه وأنقرة التي كانت ترفض الإفراج عنه. وقضت المحكمة بسجن برونسون لأكثر من 3 سنوات لكنها قالت إنه لن يقضي مزيدا من الوقت في السجن لأنه محتجز منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وعن تزامن الإفراج عن برونسون وأزمة اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، قال ترامب إنها "محض صدفة"، مضيفا أن "الصفقة الوحيدة، إذا كان يمكن وصفها صفقة، هي صفقة نفسية. شعورنا بشأن تركيا اليوم مختلف كثيرا مما كنا عليه بالأمس، وأعتقد أن لدينا فرصة في أن نصبح أقرب كثيرا إلى تركيا"، موجها الشكري إلى أردوغان على إطلاق سراح برونسون.

من جانبه، أكد أردوغان أن القضاء التركي عمل بشكل مستقل في إطلاق سراح برونسون، وقال أردوغان لترامب: "عزيزي السيد الرئيس، كما أوضحت دائما، القضاء التركي توصل لقراره بشكل مستقل، أتمنى أن تواصل الولايات المتحدة وتركيا تعاونهما كحليفين وتحاربان معا الجماعات الإرهابية".