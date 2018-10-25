انفوجرافيك.. طرود مشبوهة تستهدف شخصيات بأمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—استهدفت سلسلة من الطرود المشبوهة، الأربعاء، عددا من الشخصيات الأمريكية، أبرزها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ"FBI" عن ارسال طرد مشبوه إلى مكتب CNN في نيويورك، مرسل لجون برينان، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA"، الأمر الذي أدى لإخلاء مقر تايم وارنر بشكل مؤقت.

ويذكر أنه لم يتبين حتى اللحظة هوية الجهة التي أرسلت هذه الطرود أو الهدف من هذه العملية، في الوقت الذي لفتت فيه الـFBI إلى وجود صلة تربط هذه الطرود واحتمال أن تكون جهة المرسل واحدة.