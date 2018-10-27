اللحظات الأولى بعد إطلاق النار في كنيس يهودي في بنسلفانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن حزنه الشديد بسبب وقوع حادثة إطلاق النار داخل كنيس لليهود في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، السبت، مشيرا إلى أنه "مكسور القلب" ويشعر بـ"الفزع" مما حدث.

وقال نتنياهو في بيان مصور ألقاه بعد الحادثة: "لقد كنت مكسور القلب وشعرت بالفزع بسبب الهجوم الفظيع على معبد بتسبرغ السبت"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "شعب إسرائيل بالكامل يشاطر عائلات الضحايا حزنهم، نقف جميعا مع المجتمع اليهودي في بتسبرغ، نقف مع الشعب الأمريكي في وجه الوحشية الرهيبة والمعادية للسامية ونصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابين".

إقرأ أيضا: 4 قتلى على الأقل في إطلاق النار داخل كنيس يهودي في بنسلفانيا

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي روفن ريفلن في بيان له بعد الحادثة: "عقولنا مع إخواننا وأخواتنا في هذا الوقت العصيب"، وأردف قائلا: "نفكر بعائلات الضحايا ونصلي من أجل الشفاء العاجل للجرحى".

وعبر الرئيس الإسرائيلي عن ثقته بالسلطات الأمريكية لكشف الحقائق وتحقيق العدالة في هذه الحادثة، في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن أن وزير التعليم وشؤون المغتربين الإسرائيلي، نفتلي بينيت، سيغادر إلى أمريكا لمتابعة تداعيات هذه الحادثة.

يذكر أن حادثة إطلاق النار داخل كنيس "شجرة الحياة" خلف 4 قتلى على الأقل وعدد من المصابين في حصيلة ليست نهائية.