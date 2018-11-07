أول مسلمتين بالكونغرس.. رشيدة طليب وإلهان عمر

هذه السيدة قد تكون أول أمريكية من أصل صومالي في الكونغرس

(CNN)-- توقعت CNN فوز مسلمتين بمقعدين في الكونغرس الأمريكي لأول مرة، الديمقراطيتان رشيدة طليب وإلهان عمر.

طليب مرشحة عن ولاية ميشيغان، أما عمر فهي مرشحة عن حزب المزارعين والعمال الديمقراطي بولاية مينيسوتا، وستؤمن كلتيهما مقعدها في هذه الولايات ذات السيطرة الديمقراطية بعد الانتصارات الأولية في وقت سابق من هذا العام، والتي حددت فعلياً مسار ترشحهما.

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طليب مدعومة من قبل حزب “الاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون“، وهي جماعة يسارية ناشئة، تضمّ أيضاً المرشحة عن الديمقراطيين بنيويورك أليكساندريا أوكاسيو كورتيز.

01:41 هذه السيدة قد تكون أول أمريكية من أصل صومالي في الكونغرس

وبالإضافة إلى كون عمر واحدة من أوائل المسلمات في الكونغرس، فإنها ستكون أيضاً أول عضو أمريكي من أصل صومالي. إذ أنها ستأخذ مقعد كيث إليسون، وهو أول مسلم ينتخب كعضو في الكونغرس.

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وقد أتت عمر إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين كلاجئة. أما طليب فقامت بحملة مع عمر قبل السباق الأساسي الأخير في وقت سابق من هذا العام.

يذكر أن عمر حظيت بدعم أوكاسيو كورتيز في سباقها الأساسي، ومن المعروف أن عمر ناقدة بشكل علني لطريقة معاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين.