أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصف البيت الأبيض إعلان CNN مقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و5 من مستشاريه، بـ"الاستعراض"، وأشار إلى أنه سيدافع بـ"ضراوة" عن قرار سحب تصريح دخول مراسل الشبكة، جيم أكوستا، إلى أروقته.

وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه: "لقد سمعنا أن CNN تقدمت بشكوى ضد سحب تصريح الدخول الخاص بجيم أكوستا، هذا فقط استعراض من CNN، وسندافع بضراوة ضد هذه الدعوى".

وأضاف بيان البيت الأبيض قائلا إن "CNN تمتلك 50 تصريحا إضافيا لمراسليها، وجيم أكوستا ليس أقل شأنا منهم وفقا للدستور الأمريكي، ولكنه رفض تسليم الميكروفون إلى متدربة في البيت الأبيض جسديا، من أجل فسح المجال أمام أسئلة الصحافيين الآخرين، بعد أن وجه سؤالين للرئيس ترامب وقد أجاب على كليهما".

وتابع البيت الأبيض بيانه قائلا: "لا يمكن للبيت الأبيض أن يدير مؤتمرا صحفيا بشكل عادل عندما يتصرف مراسل بهذه الطريقة غير اللائقة وغير المهنية، لا يطبق الدستور الأمريكي على مراسل من أصل 150 آخرين، يحاول احتكار الساحة، وإذا لم يكن هناك رقابة على مثل هذا التصرف، فإنه يعيق عمل الرئيس والعاملين في البيت الأبيض ووسائل الإعلام".

يذكر أن CNN كانت قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء عن تقديم دعوى قضائية ضد ترامب و5 من مساعديه للمطالبة بإعادة تصريح الدخول إلى البيت الأبيض الخاص بمراسلها جيم أكوستا، الذي سحب منه التصريح بعد أن وصفه ترامب بـ"الفظ والوقح" لأنه قام بتوجيه سؤالين له ورفض إعطاء الميكروفون للمتدربة قبل أن يجيب الرئيس الأمريكي على أسئلته.