أول تعليق من ماي بعد فوزها باقتراع الثقة في بريطانيا

(CNN)-- في أول تعليق لها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وهي تتحدث خلال تحركها في داونينغ ستريت بعد فوزها باقتراع الثقة الذي دعا إليه أعضاء برلمان بلادها المحافظين، إنها استمعت إلى أصوات الذين صوتوا ضدها.

وقالت ماي: "لقد أدلى عدد كبير من الزملاء بتصويت ضدي، وقد استمعت إلى ما قالوا"، وذلك في أعقاب فوزها بنسبة 200 صوت مقابل 117 خلال الاقتراع.

ولفتت الأنظار إلى استمرار عملها على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن مهمة حكومة بلادها تتمثل في إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي "لبناء دولة تعمل بحق للجميع".