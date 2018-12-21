تعليق الرحلات في مطار جاتويك ببريطانيا مرة أخرى

(CNN)-- تقرر تعليق الرحلات الجوية بمطار جاتويك في بريطانيا مرة أخرى، بعد تقارير غير مؤكدة عن رؤية طائرة بدون طيار أخرى، وفقا للمتحدثة باسم المطار.

وقالت المتحدثة لـCNN إنهم علموا بالمشاهد غير المؤكدة (الساعة 5:20 مساء)، وأغلقوا المدرج كاجراء احترازي.

كان مطار جاتويك قد بدأ بإعادة تشغيل إدارة الرحلات الجوية بعد أكثر من 32 ساعة من التوقف، بسبب الطائرات بدون طيار التي أثرت على أكثر من 110 آلاف مسافر في موسم العطلات والأعياد، فترة السفر الأكثر ازدحامًا خلال العام.