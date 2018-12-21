نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال النائب الديمقراطي من نيويورك، إليوت انجل إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بسحب القوات من سوريا كان بالنسبة لوزير الدفاع، جيمس نماتيس "الشعرة التي قصمت ظهر البعير" ودفعته للاستقالة.

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وقال انجل: "لم يستطيع (ماتيس) المضي قدما بعد ذلك، كيف يمكنك العمل في إدارة أنت لا تؤمن بالنهج الذي تتبعه فيما يتعلق بالسياسات الخارجية؟ كيف يمكنك الاستمرار بالعمل عند مدير أنت لا تؤمن بالسياسات التي يتبناها؟".

من جهته كتب السيناتور ماركو روبيو، المرشح الرئاسي السابق بأمريكا، بتغريدة: "انتهبت من قراءة رسالة استقالة ماتيس، (الرسالة) تجعل الأمور واضحة للغاية باننا متجهون إلى سلسلة من الأخطاء الخطيرة بالسياسات التي ستهدد أمتنا وحلفائنا وتقوي خطومنا".

ويذكر أن ماتيس قال في رسالة استقالته: "لأن لديك (ترامب) الحق بأن يكون لديك وزير دفاع تتشابه وجهات نظره مع وجهات نظرك، اعتقد أن من الصواب بالنسبة لي الاستقالة من منصبي.. لا يمكننا حماية مصالحنا أو القيام بعمل جيد في هذا الدور دون المحافظة على تحالفات قوية وإظهار الاحترام لكل حلفائنا".

وكانت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية وأخرى في البيت الأبيض قالت بتصريحات لـCNN إن ماتيس قرر الذهاب إلى البيت الأبيض لمناقشة أمور تقلقه بملف سحب القوات الأمريكية من سوريا وأن يحاول تغيير وجهة نظر الرئيس، وعندما لم يتمكن من ذلك، قدم استقالته.