وزير دفاع أمريكا يستقيل.. ومصادر تبين لـCNN السبب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قدم وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الخميس، استقالته من منصبه وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من سوريا.

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وقال ماتيس في رسالته: "لأن لديك (ترامب) الحق بأن يكون لديك وزير دفاع تتشابه وجهات نظره مع وجهات نظرك، اعتقد أن من الصواب بالنسبة لي الاستقالة من منصبي.. لا يمكننا حماية مصالحنا أو القيام بعمل جيد في هذا الدور دون المحافظة على تحالفات قوية وإظهار الاحترام لكل حلفائنا".

وقالت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية وأخرى في البيت الأبيض بتصريحات لـCNN إن ماتيس قرر الذهاب إلى البيت الأبيض لمناقشة أمور تقلقه بملف سحب القوات الأمريكية من سوريا وأن يحاول تغيير وجهة نظر الرئيس، وعندما لم يتمكن من ذلك، قدم استقالته.

ونقال مسؤول امريكي في تصريحات سابقة لـCNN إن إتمام الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا قد يستغرق أربعة أشهر باعتبار أن هناك ضرورة "للتركيز على حماية القوات المتبقية على الأرض عند الانسحاب".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، دانا وايت، قالت في تصريحات لها عقب إعلان الانسحاب: " "لقد بدأنا عملية عودة القوات الأمريكية إلى الوطن من سوريا، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من الحملة"، مؤكدة على أن التحالف "حرر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، لكن الحملة ضده لم تنته بعد".