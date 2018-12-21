نشر الجمعة ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2018

الكشف عن لغز عمره 500 عام في الفاتيكان

بابا الفاتيكان يصل مصر في أول زيارة رسمية له

رالف ريد: لا أعارض بابا الفاتيكان لكن لا نريد إرهابيين تحت غطاء اللاجئين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدلى البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الجمعة، بأقوى تصريح له ضد رجال الدين الذين اعتدوا جنسيا على أطفال طالبا منهم "تسليم أنفسهم"، وذلك في خضم الجدل الكبير الذي يدور في أواسط الكنيسة الرومانية الكاثوليكية حول هذه القضية.

01:25 شاهد.. تهم تاريخية بالاعتداء الجنسي ضد مسؤول بارز بالفاتيكان

وقال البابا فرانسيس: "لهؤلاء الذين يعتدون على أطفال أقول سلموا أنفسكم للعدالة الإنسانية وحضروا أنفسكم للعدالة الإلهية"، لافتا إلى أن "الكنيسة تطلب من الناس ألا يلزموا الصمت، منذ كشف هذه القضية كان هناك عمليات تغطية للحقيقة".

وأضاف: "من جهتي أريد أن أوجه الشكر القلبي لهؤلاء الإعلاميين الذين كانوا صادقين وموضوعيين لنزع القناع عن هؤلاء المفترسين وإسماع صوت ضحاياهم".

ويذكر أن البابا فرانسيس تعرض لضغط هائل للتعامل بحزم مع أزمة التحرش الجنسي التي عصفت بالكنيسة بعد مضي عام استمر عبره الكشف عن قضايا وتغطيات لحوادث وضعت مصداقيته على الخط.