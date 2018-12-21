بابا الفاتيكان يدلي بأقوى تصريح ضد رجال دين اعتدوا جنسيا على أطفال: سلموا أنفسكم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدلى البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الجمعة، بأقوى تصريح له ضد رجال الدين الذين اعتدوا جنسيا على أطفال طالبا منهم "تسليم أنفسهم"، وذلك في خضم الجدل الكبير الذي يدور في أواسط الكنيسة الرومانية الكاثوليكية حول هذه القضية.
وقال البابا فرانسيس: "لهؤلاء الذين يعتدون على أطفال أقول سلموا أنفسكم للعدالة الإنسانية وحضروا أنفسكم للعدالة الإلهية"، لافتا إلى أن "الكنيسة تطلب من الناس ألا يلزموا الصمت، منذ كشف هذه القضية كان هناك عمليات تغطية للحقيقة".
وأضاف: "من جهتي أريد أن أوجه الشكر القلبي لهؤلاء الإعلاميين الذين كانوا صادقين وموضوعيين لنزع القناع عن هؤلاء المفترسين وإسماع صوت ضحاياهم".
ويذكر أن البابا فرانسيس تعرض لضغط هائل للتعامل بحزم مع أزمة التحرش الجنسي التي عصفت بالكنيسة بعد مضي عام استمر عبره الكشف عن قضايا وتغطيات لحوادث وضعت مصداقيته على الخط.