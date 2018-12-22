السعودية تعلق على طرد ألبانيا لسفير إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد مصدر بوزارة الخارجية السعودية، السبت، على تأييد بلاده للخطوة التي أقدمت عليها ألبانيا بطرد السفير الإيراني لديها إلى جانب دبلوماسي آخر.

00:56 شاهد.. وزير دفاع أمريكا لعادل الجبير: من الجيد رؤيتك حيا الإيرانيون حاولوا قتلك

جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ونقلت فيه: "عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تأييد المملكة العربية السعودية للإجراءات التي اتخذتها جمهورية ألبانيا الشقيقة بطردها اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين أحدهما السفير الإيراني، وذلك لتورطهما بنشاطات إرهابية تضر بأمن ألبانيا".

وأضاف المصدر وفقا لتقرير الوكالة السعودية: "أن المملكة العربية السعودية سبق وأن أكدت مرارًا على خطورة الدعم الإيراني للإرهاب وحاجة المجتمع الدولي للتعامل معه بحزم".

ويذكر أن بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عبر عن استنكاره في تصريحات سابقة لإخراج الدبلوماسيين ايرانيين، قائلاً، وفقا لما نقلته وكالة أنباء مهر الإيرانية: "هذا العمل والسيناريو قد جرى تنفيذه بضغوط أمريكية والاستخبارات الصهيونية وبالتواطؤ مع بعض الجماعات الارهابية المعادية لإيران.. هذا التصرف من قبل الحكومة الالبانية والذي لا يوجد له أي مبرر واساس منطقي مبني على أساس معلومات مزيفة من قبل بعض الاجهزة الأمنية".

ووصف قاسمي هذا العمل بـ"الطائش"، مضيفا: "المفروض على هذا البلد استمراراً لذات المسار التخريبي وايجاد خلل في العلاقات الخارجية الايرانية لاسيما مع اوروبا بهدف بث الايرانوفوبيا التي تتابع من قبل الامريكان والصهاينة".