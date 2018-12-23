عشرات القتلى للآن بتسونامي ضرب إندونيسيا

نشر الأحد ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وكالة الكوارث الإندونيسية، الأحد، مقتل ما لا يقل عن 62 شخصا للآن وإصابة 548 آخرين بعد موجة تسونامي ضربة منطقة ستوبو بورو نوغروهو.

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وأشارت الوكالة الإندونيسية إلى أن التسونامي أدى إلى تدمير أو إلحاق أضرار بليغة بـ430 منزلا و9 فنادق، لافتا إلى أن أكثر المناطق تضررا هي مقاطعة بانديغلانغ الواقعة على طول الشريط الساحلي.

وأضافت الوكالة أن المعلومات لا تزال تتوالى دون توفر حصيلة نهائية للأضرار المادية والبشرية.

وكانت الوكالة الجبولوجية قد رصدت انفجار بركان اناك كاركاتو عند الساعة التاسعة وثلاث دقائق بالتوقيت المحلي وأن أمواج التسونامي ضربت السواحل المحيطة بمضيق سوندا بعد 24 دقيقة، لافتة إلى أن سبب ذلك قد يكون انهيار مواد محيطة بالبركان وهبوطها بالبحر.