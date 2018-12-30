قبل ليلة رأس السنة.. توقيف 30 أجنبيا بتركيا يشتبه في انتمائهم لـ "داعش"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، الأحد، بأن قوات الأمن في العاصمة أنقرة ألتق القبض على 30 أجنبيًا مشتبهًا بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأضافت وكالة الأناضول أن "قوات الأمن تنفذ عمليات ضد المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش قبيل ليلة رأس السنة الميلادية".
وأشارت إلى أن "فرق الأمن ألقت القبض على 30 مشتبهًا بالانتماء لتنظيم داعش، جميعهم من الأجانب، في أنقرة".
وذكرت أن "قوات الأمن ضبطت بحوزة المشتبهين عددًا كبيرًا من الوثائق التنظيمية"، دون أن تحدد الوكالة جنسيات الموقوفين.