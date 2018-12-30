نشر الأحد ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2018

CNN تقابل مقاتلين سابقين بداعش.. هذا ما قالاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، الأحد، بأن قوات الأمن في العاصمة أنقرة ألتق القبض على 30 أجنبيًا مشتبهًا بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت وكالة الأناضول أن "قوات الأمن تنفذ عمليات ضد المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش قبيل ليلة رأس السنة الميلادية".

وأشارت إلى أن "فرق الأمن ألقت القبض على 30 مشتبهًا بالانتماء لتنظيم داعش، جميعهم من الأجانب، في أنقرة".

وذكرت أن "قوات الأمن ضبطت بحوزة المشتبهين عددًا كبيرًا من الوثائق التنظيمية"، دون أن تحدد الوكالة جنسيات الموقوفين.