ترامب يرد على تعليق رشيدة طليب بشأن عزله: "مشين" 

(CNN)-- طُلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد على تصريحات النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، الجمعة، واصفا تعليقها بشأن عزله بـ"المشين".

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وقال ترامب للصحفيين في حديقة الورود: "أعتقد أن تعليقاتها مشينة. هي شخصية لا أعرفها. أفترض أنها جديدة. أعتقد أنها أهانت نفسها وأعتقد أنها أهانت عائلتها باستخدام لغة كهذه"، في معرض تعليقه على أول أمريكية مسلمة من أصل فلسطيني تنال عضوية الكونغرس.

وشدد ترامب بقوله: "أعتقد أن ذلك كان بمثابة عدم احترام للولايات المتحدة الأمريكية"، لافتا إلى أنه "من الصعب تحديد شخص ما قام بعمل عظيم"، مستشهدا بعمله على التخفيضات الضريبية واللوائح والمحاربين القدامى والأعداد العسكرية والاقتصادية.

وعلَّقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على تصريحات رشيدة طليب "المسيئة" التي استخدمتها حول "عزل" ترامب، لكنها قللت من أهمية هذا الحادث، واعتبرت أنه "ليس أسوأ مما قاله الرئيس".

وتحدثت بيلوسي لـNBC News، الجمعة، عن أن "عزل ترامب" سيظل قضية "مشحونة" بالنسبة للديمقراطيين في مجلس النواب وهم يسيطرون على الكونغرس.

ويوم الخميس، تحدثت طليب عن ترامب قائلة إنها "ستفرض عقوبة (العزل)" عليه، وبسؤال حول تصريحاتها، قال العديد من الديمقراطيين إنها "غير مناسبة"، في إشارة إلى الوصف "المسيء" الذي أطلقته بشأنه.

وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية أمام الكونغرس، استخدمت رشيدة طليب، وهي ديمقراطية من ولاية ميتشيغان، كلمة "بذيئة" في الضغط من أجل عزل ترامب.

وتحدثت إلى حشد من الناس في حدث رعته المجموعة التقدمية MoveOn، وتذكرت لحظة فوزها بالانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني، قائلة: "وعندما ينظر إليك ابنك ويقول: ماما، لقد فزت. لا يفوز المتنمرون، وقلت لهم: لا، إنهم لا يفعلون ذلك، لأننا سنذهب إلى هناك"، لتتحدث عن ترامب وفقا لمقطع فيديو نشر على موقع "تويتر" من نيستور رويز وهو ناشط في يونايتد وي دريم، ولم تبدِ أي ندم على اختيارها للكلمة المسيئة، الجمعة.