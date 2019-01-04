أمريكا تشكك في قيام إيران بعمليات طويلة الأجل بالمحيط الأطلسي

(CNN)-- شكك مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية الشك في قدرة البحرية الإيرانية على مواصلة عملياتها طويلة المدى بعيدًا عن الوطن بعد إعلان طهران، الجمعة، أنها تخطط لنشر أسطول بحري بالمحيط الأطلسي.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN إنه "حتى الروس يواجهون صعوبات في الاستمرار في العمليات البحرية"، وفقا لما أدلى به من تصريحات، الجمعة.

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وأعلنت إيران أنها تعتزم إرسال أسطول بحري إلى المحيط الأطلسي في مارس/ آذار 2019. وتقول إن الرحلة قد تستمر حوالي 5 أشهر للوصول إلى وجهتها النهائية، وذلك حسب الوسائل الإعلامية التي تديرها الدولة.

وأضافت وسائل الإعلام المحلية أن المدمرة الحربية الإيرانية لديها سطح للطائرات المروحية، وقاذفات الطوربيد، وصواريخ أرض-أرض، وصواريخ أرض-جو، وقدرات على الهروب من الرادار.