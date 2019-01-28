اردوغان يكشف عن تصنيع طائرة مسيرة مسلحة "ستكون مثالا عالميا"

أردوغان يسيطر على الصندوق السيادي التركي.. تعرّف على ثرواته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده على وشك الانتهاء خلال أشهر من صناعة طائرة مسيّرة مسلحة، ستكون "نموذجا يحتذى به عالميا".

وقال إردوغان في كلمة ألقاها خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، إن تركيا كانت تلبي 20 في المائة فقط من احتياجاتها الدفاعية عام 2002، فيما ارتفع هذا المعدل إلى 65 في المائة خلال الوقت الراهن، بحسب وكالة الأناضول شبه الرسمية.

وأضاف إردوغان بالقول: "نحن نصنع طائراتنا المسيّرة، وعرباتنا المدرعة، وطائراتنا بدون طيار، ونوشك الآن على تصنيع طائرة مسيّرة مسلحة أكبر حجما لتكون مثالا يحتذى به عالميا."

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن تركيا هي واحدة من 6 دول فقط في العالم تملك القدرة على إنتاج طائرات من دون طيار ومزودة بقنابل ذكية وأنظمة إلكترونية متطورة.