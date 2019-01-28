"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير كنيسة في الفلبين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن تنظيم داعش الأحد مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين الذين وقعا في كاتدرائية رومانية كاثوليكية بجنوب الفلبين، وفقا لوكالة "أعماق" الإخبارية، الذراع الإعلامي للتنظيم.

ولم تقدم الوكالة أي دلائل على ضلوع "داعش" في هذين التفجيرين، كما لم تتمكن شبكة CNN من التأكد بشكل مستقل من هذه المزاعم.

وكتبت "أعماق" في مقال نشر الأحد إن اثنين من أعضاء التنظيم قاما بتفجير نفسيهما بواسطة حزامين ناسفين في الكاتدرائية، أحدهما على مدخلها، والآخر في موقف السيارات، حيث تجمعت قوات الأمن.

وقالت الوكالة إن الكاتدرائية استهدفت خلال احتفال مسيحي ديني، وقد لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم، كما جرح 81 شخصا في التفجير الذي وقع صباح الأحد.