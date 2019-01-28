مرشحة ديمقراطية تنضم للسباق نحو البيت الأبيض في 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت كامالا هاريس، العضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي، إطلاق حملتها الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020، مؤكدة أنها "ستقاتل من أجل الشعب"، وأن الوقت قد حان لاستعادة ما خسره الأمريكيون من قيم ومبادئ في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ولم تركز هاريس في كلمة أمام الحشود المؤيدة لها في مدينة أوكلاند، حيث ولدت، على فكرة ترشحها للرئاسة لكونها امرأة أو من أصول أفريقية، وبدلا من ذلك، ركزت على ضرورة الوحدة خصوصا في وقت كهذا حيث ينقسم الأمريكيون بشكل كبير.

من ناحية أخرى، قال هوارد شولتز، الرئيس التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي ستاربكس، إنه يفكر جديا بالترشح لانتخابات الرئاسة عام 2020، كمرشح مستقل.

وقال شولتز، في حوار مع برنامج 60 دقيقة على شبكة CBS، إن البلاد تعيش وقتا صعبا، فالأمر لا يتعلق برئيس غير مؤهل فحسب، ولكن أيضا لأن الحزبان يتعاركان طوال الوقت ولا يقومان بما فيه مصلحة الشعب."