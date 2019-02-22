والد "زوجة سابقة" بداعش يقاضي الحكومة الأمريكية ويطالب بعودة ابنته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن والد هدى مثنى، التي التحقت بتنظيم داعش وتزوجت من 3 رجال خلال 5 سنوات، أنه سيقاضي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد سحب جنسية ابنته ومنعها من دخول البلاد.

وتقدم أحمد علي مثنى بالدعوى الخميس في محكمة فدرالية بواشنطن لوقف ما وصفه بـ"المساعي غير القانونية" لسحب الجنسية الأمريكية من ابنته.

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وكانت هدى مثنى، 19 عاما، قد سافرت إلى سوريا للانضمام لتنظيم داعش، والآن، وبعد 5 سنوات، تقول مثنى إنها تشعر بالندم وتريد العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتضمن الدعوى طلب أمر قضائي يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من سحب جنسية مثنى وابنها بشكل غير دستوري. وطالب الوالد المحكمة بإصدار حكم يرغم الحكومة الأمريكية بالمساعدة في إعادة مثنى من المناطق المسلحة.

ورفعت الدعوى ضد كل من ترامب، ومومبيو، والمدعي العام وليام بار.