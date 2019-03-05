الهند تكذب رواية باكستان بشأن الغواصة وتتهمها بخلق "هيستيريا"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كذبت الهند الرواية الباكستانية، الثلاثاء، بشأن اعتراض ومنع غواصة هندية من دخول مياهها الإقليمية، واعتبرت أن باكستان تسعى لخلق "حرب هيستيريا" عبر حملة "التضليل" التي تقودها.

فبعد أن قالت إسلام أباد، إنها اعترضت غواصة عسكرية هندية ومنعتها من الدخول إلى مياهها الإقليمية، أكدت نيودلهي أن هذه الحادثة تشكل جزءا من حملة "تضليل" أوسع تشنها باكستان من أجل خلق "حرب هيستيريا".

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وشككت مصادر في الحكومة الهندية بصحة الفيديو الذي عرضه الجيش الباكستاني، للغواص بينما كانت تطفو على سطح المياه، وقالت المصادر إن الغواصة لم تكن لتطفو لو كانت تحاول الدخول إلى مياه باكستان.

وكان قد أعلن الجيش الباكستاني أنه اعترض ومنع غواصة هندية من دخول مياه باكستان الإقليمية، وأشار إلى أنه كان باستطاعته "الاشتباك معها وتدميرها" بسهولة.