ما أهمية صدور سجن بول مانافورت مدير حملة ترامب الانتخابية السابق؟

مساعد ترامب الذي قُبض عليه لـCNN: سعدت برؤيتكم في منزلي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أصدر القضاء الأمريكي، مساء الخميس، حكمه بالسجن لنحو أربع سنوات وبالتحديد لمدة 47 شهرا، بحق بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

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الحكم صدر بعد اتهامات بالفساد المالي وتعتبر تهما خطيرة إلا أنها بعيدة عن تحقيقات لجنة روبيرت مولر التي تحقق بدوامة الاتهامات حول تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية لصالح ترامب عبر إضعاف منافسته، وزير الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون.

مانافورت كان يواجه أحكاما بالسجن تصل مدتها إلى المؤبد وصدور محكومية مدتها 4 سنوات قد لا يكون بارزا إلا أن أهميته تتمثل بأنها أطول فترة سجن ينالها شخص ضمن لائحة التحقيقات بلجنة مولر.

ووصف القاضي تي.اس اليس الحكم بحق مانافورت بأنه "عادل" وان مطالب الادعاء بسجن المتهم لمدة تتراوح بين 19 إلى 25 عاما أمر "مبالغ فيه".

ووجه القاضي خطابه لمانافورت قبل النطق بحكمه، قائلا: "الحياة عبارة عن اتباع خيارات يا سيد مانافورد، والعيش مع هذه الخيارات التي اتبعتها.. وأنت اتبعت خيارات للانخراط بسلوك إجرامي".