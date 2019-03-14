تركيا: الإنتربول أصدر نشرات حمراء بحق 20 شخصا في قضية خاشقجي

إسطنبول، تركيا (CNN)-- أعلنت وزارة العدل التركية، الخميس، أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أصدرت "نشرات حمراء" لاعتقال وتسليم، 20 شخصا مطلوبين للاشتباه بهم في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت وزارة العدل التركية، في بيان، أنها طلبت إصدار النشرات الحمراء بحق 18 شخصا في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني وطلبت نشرتين إضافيتين في 21 ديسمبر/ كانون الأول، وصدرت النشرات في 1 مارس/ آذار الجاري.

وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر العبيان قال، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن المملكة ترفض "محاولات تدويل" قضية خاشقجي. وأضاف أن "المسؤولية حُددت وقد صدمتنا الحادثة المؤسفة واتخذنا الإجراءات اللازمة لحل هذه الجريمة البشعة، وهذه الإجراءات مبنية على المبادئ الدستورية المعتمدة في المملكة والقوانين التي تضمن نزاهة الإجراءات والتحقيقات".

من جانبه، انتقد مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخرالدين ألطون رفض السعودية إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، مؤكدا على ضرورة محاسبة المسؤولين. وطالب ألطون السلطات السعودية بإعلان أسماء من يحاكمون في قضية خاشقجي للعالم وكشف الاتهامات الموجهة لهم.