ماذا قال القاضي لمنفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا بأول ظهور له؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتدت رئيسة الوزراء النيوزلندية، جاسيندا ارديرن، غطاء رأس في مبادرة تضامنية خلال لقاء مع ممثلين عن الجالية الإسلامية وعائلات وأقارب عدد من ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في منطقة كرايست تشيرش وراح ضحيته 49 شخصا.

وقالت اردين: "نشعر عميقا في قلوبا ما حصل لكم، نشعر بالأسى وبالظلم وبالغضب ونحن نتشارك بهذا معكم، تريدون عودة احبائكم لكم، واعلم أن هناك أمور دينية فيما يتعلق بالدفن وهذا أمر في قائمة أولوياتنا".

وتابعت قائلة: "واحدة من بين الأمور التي واجهناها كانت المساجد، كان يتوجب علينا التأكد من أنها آمنة للأشخاص، وحالما تمكنت الشرطة من القيام بذلك بدأت بالتعرف وتحديد هوية أحبائكم، بالطبع سيقومون بذلك بأكبر سرعة ممكنة.."

وأضافت: "تأكدوا أننا نعلم مدى أهمية التسريع في هذه العمليات بالنسبة لكم ونحن نقوم بكل ما يمكننا القيام به حاليا.. سلامتكم هو الأمر الثاني الذي أريد التأكيد عليه، وأن يكون لكم أماكن آمنة للعبادة وأن تشعروا بالأمان خلال عبادتكم.."

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