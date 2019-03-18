ماذا قال القاضي لمنفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا بأول ظهور له؟

كرايست تشيرش، نيوزيلندا (CNN)-- أكد ريتشارد بيترز، المحامي المعين مؤقتا للدفاع عن الأسترالي برينتون تارانت، المتهم بتنفيذ مذبحة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، الجمعة الماضية، في تصريحات لـCNN، أن المتهم يريد تمثيل نفسه في المحاكمة.

وقال بيترز، الذي عينته محكمة كرايست تشيرش لتمثيل المتهم بشن هجوم مسلح على مسجدين أسفر عن مقتل 50 شخصا، إن تارانت "لا يريد محاميا". وأضاف المحامي أن المتهم أكد مرتين أنه لا يريد ممثلا قانونيا ويريد تمثيل نفسه أمام المحكمة.

وظهر تارانت (28 عاما)، السبت الماضي، في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة كرايست تشيرش، وسط إجراءات أمنية مشددة، وارتدى تارانت سترة بيضاء خاصة بالمساجين، وظل صامتا دون تقديم أي تصريح أمام المحكمة.

ويذكر أن آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في نيوزيلندا كان عام 1957، بحسب موقع "تاريخ نيوزيلندا" الحكومي. فيما يوضح موقع مفوضية القانون النيوزيلندية أنه في حالة إدانة أي شخص بالقتل تكون العقوبة هي السجن مدى الحياة مع عدم إمكانية العفو عن المحكوم عليه إلا بعد قضائه 10 سنوات على الأقل في السجن.