نيوزلندا تعلن تشكيل لجنة ملكية للتحقيق في مجزرة المسجدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت رئيسة وزراء نيوزلندا، جاسيندا أردرن الاثنين عن إطلاق تحقيق رسمي في حادثة الهجوم على مسجدين قبل نحو 10 أيام في مدينة كرايستشيرش، والتي أدت إلى مقتل نحو 50 شخصا.

وأكدت أردرن، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أنه سيتم تشكيل لجنة ملكية للتحقيق في القضية، والبحث في ما كان يمكن القيام به لوقف هذا الاعتداء، كما سيتم التطرق إلى قضية سهولة الحصول على الأسلحة، ودور مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مسؤوليات الاستخبارات والأمن في نيوزلندا.

ولم تقدم أردرن خطا زمنيا واضحا لعمل هذه اللجنة، ولكنها أكدت في الوقت ذاته أن الجميع سيكون بانتظار نتائج التحقيق التي لا بد أن تقدم سريعا.