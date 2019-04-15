بتقنية 360 درجة.. هذا هو ما تبدو عليه كاتدرائية نوتردام من الداخل

سائح كان بداخل كاتدرائية نوتردام في باريس ينقل ما حدث لـCNN

(CNN)-- هذا الفيديو الذي التقطته شبكة CNN في عام 2015 بتقنية 360 درجة يظهر ما تبدو عليه كاتدرائية نوتردام من الداخل.

Inside the Notre Dame cathedral This 360° video, filmed in 2015 by CNNVR, shows the inside of the Notre Dame cathedral. On Monday the cathedral was engulfed in flames and suffered extensive damage. Built in the 13th century, the medieval cathedral is considered a feat of architecture as much as a religious symbol. https://cnn.it/2IljdL7 Posted by CNN on Monday, April 15, 2019

وكان رجال الاطفاء في فرنسا قد قالوا إن حريقاً اندلع في كاتدرائية نوتردام التاريخية بوسط باريس، وقد يكون الحريق في الجزء المتعلق بأعمال التجديد التي يتم تنفيذها في الموقع.

وشارك ركاب القوارب على نهر السين مقاطع فيديو للدخان المتصاعد من كاتدرائية نوتردام التاريخية، بينما طلبت الشرطة في باريس من الناس تجنب المنطقة وإفساح الطريق لمسؤولي الطوارئ.