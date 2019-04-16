سائح كان بداخل كاتدرائية نوتردام في باريس ينقل ما حدث لـCNN

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رد الدفاع المدني الفرنسي على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول استخدام الطائرات الناقلة للمياه في عملية إطفاء كاتدرائية نوتردام.

وقال الدفاع المدني الفرنسي عبر تويتر: "رش المياه من الجو على مثل هذا المبنى يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية، فقد يتسبب بانهيار الهيكل بالكامل".

وأضافت الهيئة: "وزن المياه وكثافة رشها على ارتفاع منخفض يمكن أن يُضعف هيكل كاتدرائية نوتردام، ويتسبب بأضرار جانبية للمنطقة المحيطة بالمبنى".

وكان قد اقترح ترامب على هيئة الدفاع المدني الفرنسية التي تشكل جزءا من وزارة الداخلية، أن تستخدم الطائرات الناقلة للمياه في عملية إخماد حريق كاتدرائية نوتردام.