سائح كان بداخل كاتدرائية نوتردام في باريس ينقل ما حدث لـCNN

باريس، فرنسا (CNN) – فتح المدعي العام الفرنسي تحقيقا بالحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية، باريس، الإثنين، في الوقت الذي وصل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع الحادثة.

وقال المتحدث باسم المدعي العام لـCNN إن الادعاء العام الفرنسي فتح تحقيقا بالحادثة، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

من جانبه، وصل ماكرون إلى موقع الحادثة رفقة عمدة باريس، أني هيدالغو، ورئيس الحكومة، إدوارد فيليب، والسيدة الأولى بريجيت ماكرون، بالإضافة إلى مدعي باريس.

وكان قد عبر الرئيس الفرنسي عن حزنه الشديد لنشوب هذا الحريق، مشيرا إلى أن فرنسا كلها تعيش حالة عاطفية وأن عقول الفرنسيين تبقى مع الكاثوليكيين والفرنسيين عامة.