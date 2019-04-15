أول تعليق من رئيس عربي على حريق كاتدرائية نوتردام.. فماذا قال السيسي؟

سائح كان بداخل كاتدرائية نوتردام في باريس ينقل ما حدث لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بأول تعليق من زعيم عربي على حريق كاتدرائية نوتردام بفرنسا، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحادثة "خسارة فادحة لكل البشرية"، معبرا عن تضمان المصريين مع فرنسا في هذا الوقت.

وقال السيسي، الإثنين، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخي بكنيسة نوتردام.. فقدان ذلك الأثر الإنسانى العظيم خسارة فادحة لكل البشرية".

وأضاف الرئيس المصري في نفس التغريدة قائلا: "أُعلن تضامني وتضامن الشعب المصري مع الأصدقاء في دولة فرنسا متمنياً تدارك آثار هذه اللحظة الإنسانية بالغة التأثير بأسرع ما يُمكن".

وكان قد اندلع حريق في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية، باريس، الإثنين، وأكد المدعي العام الفرنسي أنه سيفتح تحقيقا في أسباب الحادثة.