اقتراح من ترامب لإخماد حريق كاتدرائية نوتردام في باريس

سائح كان بداخل كاتدرائية نوتردام في باريس ينقل ما حدث لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الحريق الذي نشب في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، وتقدم باقتراح لإخماد الحريق.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "من البشع مشاهدة الحريق الضخم في كاتدرائية نوتردام في باريس، ربما يجب استخدام الطائرات المزودة بالمياه لإخماد الحريق، يجب التصرف سريعا".

وكانت شرطة باريس قد أعلنت اندلاع حريق في الكاتدرائية وأكد عمدة باريس أن فرق الإطفاء توجهت على الفوز إلى موقع الحريق لتتعامل معه.

وقال عمدة باريس: "اندلع حريق مريع في كاتدرائية نوتردام في باريس، فرق الإطفاء بصدد التعامل مع الحريق"، في الوقت الذي طالبت فيه شرطة العاصمة السكان بالابتعاد عن موقع الحريق وإفساح المجال أمام فرق الطوارئ.