يوتيوب يربط حريق نوتردام بأحداث "11 سبتمبر" عن طريق الخطأ

سائح كان بداخل كاتدرائية نوتردام في باريس ينقل ما حدث لـCNN

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نشر موقع يوتيوب مقاطع فيديو تضمن بثا مباشرا للحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، الإثنين، وربطها بهجمات "11 سبتمبر"، عن طريق الخطأ.

وانتشر عدد من مقاطع الفيديو على يوتيوب وظهرت أسفله فقرة تشرح حادثة "11 سبتمبر" والتي وقعت عام 2001، بالإضافة إلى عنوان حمل كلمتي "11 سبتمبر".

وفي بيان أرسل لـCNN، قال المتحدث باسم يوتيوب إن الموقع على دراية بما جرى والمسألة قيد المتابعة، وأكد المتحدث باسم يوتيوب أن الأمر حدث بسبب خطأ تقني وأكد أن الموقع سيقوم بحذف جميع هذه المقاطع.

وكان قد اندلع حريق في كاتدرائية نوتردام في فرنسا، الإثنين، لم تعرف أسبابه بعد، وقد فتح المدعي العام تحقيقا بالحادثة، ووصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى موقع الحادثة.