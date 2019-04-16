بعد "حريق نوتردام".. الأزهر يعرب عن دعمه لـ"الأشقاء الفرنسيين"

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بعد "حريق نوتردام".. الأزهر يعرب عن دعمه لـ"الأشقاء الفرنسيين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر الجامع الأزهر ممثلا بإمامه الأكبر، الشيخ أحمد الطيب، عن حزنه العميق جراء الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، في فرنسا، واصفا إياها بـ"التحفة المعمارية" ومشددا على دعم " الأشقاء" الفرنسيين.

وقال الإمام الأكبر في رسالة وجهها عبر الصفحة الرسمية للأزهر على موقع تويتر: "أعبر عن حزني العميق جراء الحريق الذي نشب في كاتدرائية نوتردام في باريس".

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ووصف الأزهر الكاتدرائية بـ"التحفة المعمارية"، وأضاف قائلا: "الدعم الكامل لأشقائنا الفرنسيين".

يذكر أن حريقا كان قد شب في كاتدرائية نوتردام، الإثنين، دون أن تعرف أسبابه بعد، ورجال الإطفاء يتعاملون مع الحادثة.  

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