سائح كان بداخل كاتدرائية نوتردام في باريس ينقل ما حدث لـCNN

روما، إيطاليا (CNN) – عبر الفاتيكان عن صدمته وحزنه جراء الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية، باريٍس، الإثنين، واصفا إياها بـ"رمز المسيحية".

وقال الفاتيكان في بيانه إنه تلقى الأنباء حول الحريق ببالغ "الصدمة والحزن"، واصفا الحريق بـ"الفظيع".

واعتبر الفاتيكان الكاتدرائية التي اندلع بها الحريق بأنها "رمز للمسيحية" في فرنسا والعالم.

وعبر الفاتيكان عن وقوفه إلى جانب الفرنسيين الكاثوليك وسكان باريس، وأشار إلى أنه يصلي من أجل رجال الإطفاء ومن يفعلون كل شيء من أجل مجابهة هذه الحادثة.