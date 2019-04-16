شرطة باريس: حريق كاتدرائية نوتردام تحت السيطرة الآن

سائح كان بداخل كاتدرائية نوتردام في باريس ينقل ما حدث لـCNN

(CNN)-- قال متحدث باسم شرطة باريس لـCNN إن الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية هو تحت السيطرة الآن.

الحريق اندلع الاثنين واستمر لعدة ساعات، ما تسبب بانهيار برج الكاتدرائية الأيقوني وتدمير سقف المبنى، الذي يعود إلى القرن 13.

وبسبب النيران، تمايل البرج إلى أحد الجوانب قبل أن يسقط على السقف المشتعل، بينما كان الجمهور المرعوب يشاهد ما يحدث.

وفي خطاب له، شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رجال الإطفاء، قائلاً: بفضل شجاعتهم فقد تم تفادي الأسوأ.