كولومبو، سريلانكا (CNN)—قتل 15 شخصا على الأقل في مداهمة نفذتها قوات الأمن السريلانكية، الجمعة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار بين عناصر الأمن ومشتبه بهم تحصنوا داخل المنزل المستهدف.

وبينت الشرطة أن شخصين على الأقل لاذا بالفرار من الموقع ولا يزال البحث جار عنهما، لافتا إلى أنه عثر على مجموعة كبيرة من المتفجرات ومواد أخرى ذات صلة بالإضافة إلى ملابس وأعلام لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش".

وقال الجنرال بالشرطة السريلانكية، ارونا جاياسيكيرا، إن 15 جثة عثر عليها داخل المنزل بعد تبادل إطلاق النار، 6 هم من المشتبه بأنهم إرهابيون و9 مدنيين بما فيهم 6 أطفال، لافتا إلى أن أحد الإرهابيين ممن كانوا في المنزل فر على دراجة نارية.

ويذكر أن آخر حصيلة للقتلى أعلنت عنها السلطات السريلانكية، صباح الأربعاء، بلغ 359 قتيلا، في الوقت الذي نشر فيه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، فيديو عبر وكالة أعماق التي تعتبر الجناح الإعلامي للتنظيم، تبنى فيه التفجيرات واصفا من نفذوها بـ"جنود دولة الخلافة".