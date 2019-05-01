هل حاول الرئيس الفنزويلي مادورو الفرار من فنزويلا إلى كوبا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سخر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال فيها إن مادورو كان يستعد لمغادرة فنزويلا صباح الثلاثاء، وإن موسكو منعته من ذلك.

وقال مادورو في كلمة متلفزة: "مايك بومبيو أدلى بتلك التصريحات، وتساءلت في نفسي.. من أين تأتي هذه اللامنطقية، والجنون، والأكاذيب، والتلاعب؟ بومبيو قال إن طائرة كانت بانتظاري لمغادرة البلاد إلى كوبا، ولكن الروس أحبطوا هذه المحاولة.. أرجوك سيد بومبيو... لا جدية في هذه التصريحات أبدا".

من جانبها، صرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، لـCNN أن تصريحات بومبيو غير صحيحة، فواشنطن تحاول بقدر المستطاع تشويه صورة الجيش الفنزويلي، وتستعمل الآن المعلومات المغلوطة في هذه الحرب".

وكان بومبيو قد قال في مقابلة مع الزميل وولف بليتزر إن مادورو كان مختفيا عن الأنظار لفترة طويلة، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها واشنطن فإن طائرة كانت بانتظار مادورو في المطار، ولكن موسكو ضغطت عليه ومنعته من المغادرة.