آخر التطورات من فنزويلا.. مادورو يؤكد فشل "محاولة الانقلاب"

صراع قوة بين أمريكا وروسيا في فنزويلا الغنية بالنفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن المظاهرات التي قادها زعيم المعارضة خوان غوايدو والتي تطورت لتصبح محاولة انقلاب، باءت بالفشل.

وقال مادورو في كلمة وجهها للفنزويليين: "أهنئكم لشجاعتكم وولائكم والذي ساهم في هزيمة مجموعة صغيرة حاولت نشر الفوضى في أرجاء فنزويلا".

واتهم مادورو في الكلمة المتلفزة "قوى امبريالية" بمحاولة الهجوم والانقلاب على الحكومة الشرعية من أجل إخضاع فنزويلا.

من جهته، قال غوايدو إن مادورو لا يحظى بدعم القوات المسلحة في فنزويلا، برغم ما ذكره مادورو في كلمته والتي أكد فيها على دعم الجيش له.

وطالب غوايدو في كلمته التي بثها التلفزيون الفنزويلي قبل كلمة مادورو بقليل الناس بالنزول إلى الشارع من جديد الأربعاء، الذي يصادف ذكرى الاحتفال بيوم العمال العالمي.