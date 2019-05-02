كيف رد وزير الخارجية الروسي على طلب أمريكي بعدم التدخل في فنزويلا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن نظيره الأمريكي طلب من روسيا عدم التدخل في الأزمة المستمرة في فنزويلا، منتقدا في الوقت ذاته الدعم الأمريكي للمعارضة هناك.

وقال لافروف، الذي أجرى مكالمة هاتفية مع مايك بومبيو حول آخر المستجدات في فنزويلا إن النقاشات بين الجانبين يجب أن تتوقف هنا، إذ يصعب عليه تحديد النقاط المشتركة بيننا، كما ذكر.

01:02 لحظة قطع بث CNN في فنزويلا بعد فيديو لدهس مدرعات لمتظاهرين

وتابع لافروف بالقول: "في الوقت الذي يستند فيه موقفنا على القرارات الأممية والدولية، تسعى واشنطن إلى دعم رئيس انتقالي في دول مختلفة، وتهدد باستخدام العنف والعقوبات من أجل تغيير النظام".

ونفى لافروف التصريحات الأمريكية السابقة التي قيل فيها إن روسيا منعت الرئيس الفنزويلي مادورو من المغادرة إلى كوبا.