من هو "سعيد الحظ" الذي أعلن عن خطبته رئيسة وزراء نيوزيلندا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن في نيوزيلندا عن خطبة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن وشريكها مقدم البرامج التلفزيونية كلارك غيفورد.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أندرو كامبل، لـCNN نبأ الخطبة التي تمت في عطلة عيد الفصح الأخيرة، من دون تقديم أي معلومات إضافية.

ولأرديرن وغيفورد طفلة تدعى نيف تو أروها أردرن غيفورد، ولدت في يونيو العام الماضي. واسم أروها يعني "الحب".

ويعرف غيفورد، شريك أرديرن، بتقديمه برنامجا تلفزيونيا عن الصيد، وقبلها قدم عددا من البرامج التي تركز على الموضوعات الشبابية.

وحظيت أرديرن مؤخرا باهتمام دولي واسع، بعد تعاملها مع حادثة المسجدين في نيوزيلندا بشكل جيد، إذ قامت باقتراح عدة قوانين لوقف اقتناء السلاح، وارتدت الحجاب تضامنا مع المسلمين في الحادثة، كما رفضت النطق باسم المتهم في قتل أكثر من 50 شخصا في الهجوم على المسجدين.