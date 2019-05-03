فنزويلا وتقرير مولر.. موضوعات مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لنحو "ساعة من الزمن".

وأكدت ساندرز أن تركيز الرئيس خلال المكالمة انصب على "ضرورة مساعدة الشعب الفنزويلي"، في تقرير مصيره، والحصول على كل ما يحتاجه من مواد غذائية، وماء واحتياجات طبية.

وفي سؤال حول ما إذا كان ترامب قد حاول ثني بوتين عن دعمه لمادورو، قالت ساندرز: "الرئيس أكد على أهمية الانتقال السلمي للسلطة. كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن لا جديد لدينا حتى الآن."

من جهة أخرى، قالت ساندرز إن الرئيسين ناقشا أيضا تقرير مولر "بشكل مختصر جدا جدا"، مؤكدا أن النقاش كان "مثمرا للغاية".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الزعيمان منذ لقائهما السريع في قمة العشرين بالأرجنتين.