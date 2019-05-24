لندن، المملكة المتحدة (CNN)—أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الجمعة، استقالتها من منصبها ابتداء من السابع من يونيو/ حزيران المقبل، وأنها ستبقى في منصبها حتى اختيار حزب المحافظين لرئيس جديد يخلفها.

وقالت ماي في خطاب استقالتها: "قدمت كل ما يمكنني فعله لإقناع أعضاء البرلمان على قبول الصفقة، للأسف لم أتمكن من ذلك، وأصبح واضحا لي أنه وللمصلحة العليا لبلادنا يتوجب على رئيس وزراء جديد قيادة هذه الجهود".

وتأتي استقالة ماي بعد الضغوط العديدة التي تعرضت لها على خلفية فشلها في التوصل إلى اتفاق نهائي لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء شعبي فيما بات يُعرف بـ"بريكسيت".

أبرز المنافسين لخلافة ماي في منصبها هو بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، والذي قدم استقالته من حكومة ماي بعد معارضته للخطة التي قدمتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.