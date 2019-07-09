رئيسة هونغ كونغ: مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل "مات"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، الثلاثاء، أن مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، والذي أدى إلى تظاهرات احتجاجية غير مسبوقة، "قد مات"، رافضة في الوقت نفسه سحب النص كما يطالب المحتجون، مصيفة أن العمل الذي قامت به حكومة هونغ كونغ بشأن التعديلات على مشروع القانون كان "فشلاً تامًا".

وأوضحت لام، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، "ما زالت هناك شكوك مستمرة بشأن صدق الحكومة أو مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستستأنف العملية مع المجلس التشريعي، لذلك أؤكد هاهنا أنه لا توجد خطة من هذا القبيل، مشروع القانون قد مات".

ويأتي ذلك في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة على تعديلات لام على مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، واتسعت الاحتجاجات حتى ارتفعت أهدافها لتطالب برحيل لام نفسها.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، أنها لن تتنحى عن منصبها.