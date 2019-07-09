دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتهت في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، المحادثات بين ممثلين لحركة طالبان وقادة أفغان، بالتوصل إلى اتفاق على مواصلة الحوار لإنهاء الصراع الصراع المسلح الدائر في أفغانستان منذ سنوات.

وقال بيان مشترك لكل من قطر وألمانيان اللتان استضافتا المحادثات، إن أكثر من 60 أفغانيًا من بينهم طالبان وممثلون حكوميون في الدوحة وناقشوا مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك "حقوق النساء والأقليات، ووقف إطلاق النار، وسحب القوات الأجنبية والمقاتلين والمستقبل السياسي لأفغانستان"، وذلك حسبما ورد في البيان المنشور في حساب ماركوس بوتزيل المبعوث الألماني إلى أفغانستان، على تويتر.

ولم يحضر الرئيس الأفغاني أشرف غني المؤتمر الأفغاني للسلام بصفة رسمية، بل حضره ممثلون بصفتهم الشخصية، وهو شرط وضعته طالبان سابقًا.

وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء قدم المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد تهنئته على تويتر إلى المشاركين في المؤتمر الأفغاني للسلام "لإيجاد أرضية مشتركة" بشأن قرار بعد يومين من الحوار.

وقد تضمن ترجمة غير رسمية للقرار، والتي تتضمن تفاصيل عدد من النقاط الرئيسية في الاتفاق، من بينها دعوة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين وضمان أمن المؤسسات العامة وضمانات حقوق المرأة وإعادة المهاجرين والمشردين داخليا.

ولم يحضر خليل زاد المؤتمر الأفغاني لكنه قال إن الولايات المتحدة ستستأنف المحادثات مع طالبان في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

واختتم المؤتمر الأفغاني للسلام، الاثنين، بعد يوم من إعلان طالبان مسؤوليتها عن تفجير سيارة أدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة 179 آخرين في مدينة غزنة الأفغانية.