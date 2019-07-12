بريطانيا تعلن بدء التحقيقات في تسريبات السفير السابق في واشنطن

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت الشرطة البريطانية، الجمعة، إنها بدأت تحقيقات في تسريبات رسائل السفير البريطاني السابق في واشنطن كيم داروش.

ووفقًا لبيان صادر عن الشرطة البريطانية، إن مساعد المفوض نيل باسو، وجه نداءً للشخص المسؤول عن التسريبات ليخرج ويواجه "العواقب"، وأضاف "أود أن أقول للشخص أو الأشخاص الذين فعلوا ذلك، إن تأثير ما قمت به واضح. ومع ذلك، فأنت الآن مسؤول أيضًا عن تحويل المحققين المشغولين عن القيام بمهمتهم الأساسية. يمكنك إيقاف هذا الآن"، وطالبه بالظهور ومواجهة العواقب.

وكان السفير البريطاني السابق، كيم داروش، قدم استقالته قبل أيام، وذلك على خلفية تسريب رسائل خاصة به، تضمنت انتقادات لإدارة الرئيس ترمب ولشخصه، الأمر الذي تسبب في إعلان ترامب عدم التعامل مع السفير البريطاني وتوجيهه انتقادات لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.