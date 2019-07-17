العاهل السعودي يستضيف 200 من أسر وذوي ضحايا هجوم نيوزلندا في الحج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة العشرات، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف العاهل السعودي للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، في بيان، أن استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث تأتي في إطار جهود المملكة "لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية"، حسبما ورد في البيان.