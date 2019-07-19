حكومة جبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 30 يومًا أخرى

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت حكومة جبل طارق في بيان لها، الجمعة، إن المحكمة العليا لجبل طارق مددت فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" لمدة 30 يومًا أخرى، على أن تعقد جلسة استماع أخرى في 15 أغسطس آب المقبل.

وجاء القرار بعد يوم واحد من إعلان حكومة جبل طارق، عن عقد اجتماع لممثلين لها مع مسؤولين إيرانيين في العاصمة البريطانية لندن، لبحث تداعيات احتجاز السفينة الإيرانية، ووصفت الحكومة الاجتماع بأنه كان إيجابيا.

واحتجزت السلطات في جبل طارق بمساعدة من مشاة البحرية الملكية البريطانية، ناقلة النفط الإيرانية في 4 يوليو تموز الجاري، حيث كانت في طريقها إلى سوريا، مما يعد انتهاكًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام السوري.