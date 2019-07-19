ميركل تعلن تضامنها مع نائبات الكونغرس: تغريدات ترامب "تقوض قوة أمريكا"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، إن التغريدات العنصرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نائبات الكونغرس الديمقراطيات "تقوض قوة أمريكا"، وأعربت ميركل عن تضامنها مع النائبات الأربع.

وفي حديثها في مؤتمرها الصحفي السنوي في برلين، قالت ميركل: "أنا أبعد نفسي عن هذا بكل تأكيد وأعلن تضامني مع النساء اللائي تعرضن للهجوم"، وأضافت أنه من وجهة نظرها "تكمن قوة الولايات المتحدة في حقيقة أن الأشخاص من جنسيات مختلفة للغاية يساهمون في قوة الشعب الأمريكي".

وقال ترامب للنائبات الأربع إنه يجب عليهن "العودة" إلى "الأماكن التي تنتشر فيها الجريمة" التي أتوا منها، على الرغم من أن ثلاث من هؤلاء الأربعة ولدوا في الولايات المتحدة.

وقالت ميركل "هذه (تصريحات الرئيس ترامب) هي مشاعر تعارض بشدة انطباعاتي (عن الولايات المتحدة) التي أؤمن بها بشدة وهذا شيء يقوض قوة أمريكا".

ورفض ترامب الاعتذار عن التعليقات ولا يزال يصر على أن التغريدات ليست عنصرية.

وفي وقت سابق من الأسبوع، انتقد متحدث باسم رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي التعليقات، واصفا إياها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، وانضم إليها المرشحان اللذان سيحلان محل ماي في منصب رئيس الوزراء البريطاني - بوريس جونسون وجيريمي هنت - في هذا الانتقاد.